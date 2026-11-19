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19.11.2026 16:57:03
EQS-Adhoc: Advanced Blockchain AG: Veränderung im Vorstand
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EQS-Ad-hoc: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Advanced Blockchain AG: Veränderung im Vorstand
Berlin, 19. November 2026 – Die Advanced Blockchain AG („ABAG“, Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) gibt bekannt, dass Herr Maik Laske aus persönlichen Gründen sein Amt als Mitglied des Vorstands im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat mit Wirkung zum 15. Januar 2027 niedergelegt hat. Herr Laske wird der Gesellschaft weiterhin als Berater zur Verfügung stehen.
Ansprechpartner Investor Relations
Mathias Roch, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Advanced Blockchain AG:
Ende der Insiderinformation
19.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Advanced Blockchain AG
|Scharnhorststrasse 24
|10115 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+4930403669510
|Fax:
|+4930403669511
|E-Mail:
|info@advancedblockchain.com
|Internet:
|www.advancedblockchain.com
|ISIN:
|DE000A0M93V6
|WKN:
|A0M93V
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|485100003NGNIR3CO857
|EQS News ID:
|2438868
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2438868 19.11.2026 CET/CEST
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