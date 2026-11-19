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Advanced Blockchain AG: Veränderung im Vorstand



19.11.2026 / 16:57 CET/CEST

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Advanced Blockchain AG: Veränderung im Vorstand

Berlin, 19. November 2026 – Die Advanced Blockchain AG („ABAG“, Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) gibt bekannt, dass Herr Maik Laske aus persönlichen Gründen sein Amt als Mitglied des Vorstands im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat mit Wirkung zum 15. Januar 2027 niedergelegt hat. Herr Laske wird der Gesellschaft weiterhin als Berater zur Verfügung stehen.



Über die Nachfolge von Herrn Laske befindet sich der Aufsichtsrat in fortgeschrittenen Gesprächen und wird hierzu kurzfristig entscheiden.

Ansprechpartner Investor Relations

Maik Laske

ir@advancedblockchain.com

+49-(0)40-6091-8677



Mathias Roch, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Advanced Blockchain AG:

„Maik Laske hat die Advanced Blockchain AG mit grosser fachlicher Kompetenz und hohem persönlichem Engagement begleitet. Der Aufsichtsrat dankt ihm ausdrücklich für seinen Beitrag zur Weiterentwicklung des Unternehmens und die vertrauensvolle Zusammenarbeit in für das Unternehmen herausfordernden Zeiten. Sein Beitrag im Finanzbereich sowie seine Unterstützung bei der rechtlichen und bilanziellen Aufarbeitung der Vergangenheit setzen das Fundament für zukünftiges nachhaltiges operatives Wachstum. Für seinen weiteren Weg wünschen wir ihm persönlich und beruflich alles Gute.“