Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’142 0.0%  SPI 18’189 -0.2%  Dow 49’467 0.8%  DAX 24’933 0.1%  Euro 0.9228 0.0%  EStoxx50 5’958 0.2%  Gold 5’057 1.5%  Bitcoin 68’150 1.2%  Dollar 0.7767 0.2%  Öl 65.5 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Warum der Franken zulegt
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Anlegerfokus: Rheinmetall und OHB schielen auf Bundeswehr-"Starlink" - OHB +35%
Tesla-Aktie im Blick: HSBC sieht nach Auslieferungsdaten weiter Risiken
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Suche...

AdCapital Aktie 324972 / DE0005214506

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.01.2026 20:41:33

EQS-Adhoc: AdCapital AG: Reduzierung der Beteiligung an der JAEGER POWER Automotive Systems (Shenzhen) Ltd – Veräusserung des Grundstücks der Erich Jaeger, s.r.o. gemäss Strategie „Vision 2030“

AdCapital
1.15 EUR -5.74%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: AdCapital AG / Schlagwort(e): Verkauf
AdCapital AG: Reduzierung der Beteiligung an der JAEGER POWER Automotive Systems (Shenzhen) Ltd – Veräusserung des Grundstücks der Erich Jaeger, s.r.o. gemäss Strategie „Vision 2030“

26.01.2026 / 20:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die AdCapital AG („Gesellschaft“) gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft, die Erich Jaeger GmbH, einen Vertrag über die Reduzierung der Anteile von 60 % auf 49 % an der JAEGER POWER Automotive Systems (Shenzhen) Ltd. mit dem bestehenden Joint-Venture-Partner abgeschlossen hat. Weiterhin hat die Erich Jaeger, s.r.o., das in ihrem Eigentum stehende Betriebsgrundstück und Gebäude veräussert. Beide Massnahmen erfolgen gemäss der Strategie „Vision 2030“.

Aus den Veräusserungen fliesst den Gesellschaften jeweils ein Kaufpreis zu marktüblichen Konditionen zu. Über die jeweiligen Transaktionsvolumina wurde Stillschweigen vereinbart. Die Kapitalmittel werden im Rahmen der Restrukturierung, Neupositionierung und der Entschuldung der Erich Jaeger Gruppe verwendet.

Die Transaktionen stehen im Einklang mit der Vision 2030 der AdCapital AG zur Optimierung und Kostenreduzierung internationaler Lieferketten. Hierzu erfolgt, basierend auf den Marktgegebenheiten und der hierfür notwendigen Optimierung der Supply Chain der Erich Jaeger Gruppe, eine konsequente Fokussierung des Unternehmensportfolios zur Stärkung der finanziellen Flexibilität sowie der gezielte Ausbau nachhaltig profitabler Kerngeschäftsfelder. Gleichzeitig trägt der Mittelzufluss wesentlich zur Stabilisierung der Kapitalstruktur und zur Finanzierung zukünftiger Wachstums- und Transformationsinitiativen der Erich Jaeger Gruppe bei.

Über AdCapital AG
Die AdCapital AG ist eine Industrieholding mit Fokus auf wertschaffende Beteiligungen im deutschsprachigen Mittelstand. Mit den strategischen Segmenten Connectivity Solutions, Digital Solutions und Supply Chain Solutions begleitet sie ihre Portfoliounternehmen auf dem Weg zu nachhaltiger Marktführerschaft.

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen
Michael Stricker
Head of Finance
AdCapital AG
Im Ermlisgrund 11
D-76337 Waldbronn
E-Mail: investorrelations@adcapital.de
Website: www.adcapital.de
 


Ende der Insiderinformation

26.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AdCapital AG
Im Ermlisgrund 11
76337 Waldbronn
Deutschland
Telefon: +49 7243 5054150
Fax: +49 40 2419 0499 410
E-Mail: investorrelations@adcapital.de
Internet: www.adcapital.de
ISIN: DE0005214506
WKN: 521450
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2266240

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2266240  26.01.2026 CET/CEST

Nachrichten zu AdCapital AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten