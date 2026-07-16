Marinomed Biotech Aktie 44956022 / ATMARINOMED6
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16.07.2026 23:10:04
EQS-Adhoc: Ad-hoc: Marinomed Biotech AG beabsichtigt gerichtliches Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung
|
EQS-Ad-hoc: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Insolvenz
Korneuburg, Österreich, 16. Juli 2026 - Die Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) gibt die Absicht bekannt, die Einleitung eines gerichtlichen Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung zu beantragen. Anlass der Antragstellung ist, dass der gerichtlich genehmigte Sanierungsplan vom 14.November 2024 aufgrund des Abbruchs der Verhandlungen durch Unither Pharmaceuticals und fehlender Earnout-Zahlungen von Unither aus dem Verkauf des Carragelose Geschäftsbereichs nicht erfüllt werden kann und der Gesellschaft dadurch die Zahlungsunfähigkeit droht. Ziel des neuerlichen Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung ist, die finanzielle Stabilität des Unternehmens durch Abschluss eines neuen Sanierungsplans abzusichern. Neben weiteren Restrukturierungsmassnahmen sollen die rechtlichen Möglichkeiten gegenüber Unither Pharmaceuticals aus dem Verkauf des Carragelose-Geschäfts und die Assets der Marinosolv Plattform genutzt werden.
+++ Ende der Ad-hoc-Mitteilung +++
Ende der Insiderinformation
16.07.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Marinomed Biotech AG
|Hovengasse 25
|2100 Korneuburg
|Österreich
|Telefon:
|+43 2262 90300
|E-Mail:
|office@marinomed.com
|Internet:
|www.marinomed.com
|ISIN:
|ATMARINOMED6
|WKN:
|A2N9MM
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|529900GN3B1EN80XF405
|EQS News ID:
|2367244
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2367244 16.07.2026 CET/CEST
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