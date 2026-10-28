|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.10.2026 12:24:13
EQS-Adhoc: Ad-hoc | IVU Traffic Technologies AG: Ergebnis der ersten neun Monate 2026 deutlich über Vorjahr, Jahresprognose bekräftigt.
|
EQS-Ad-hoc: IVU Traffic Technologies AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal/Prognose / Gesamtjahr
Ad-hoc-Meldung nach Art. 17 MAR
IVU Traffic Technologies AG
ISIN DE0007448508
Zulassung: Frankfurter Wertpapierbörse im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Ad-hoc | IVU Traffic Technologies AG: Ergebnis der ersten neun Monate 2026 deutlich über Vorjahr, Jahresprognose bekräftigt. Berlin, 28. Oktober 2026 | Die IVU Traffic Technologies AG hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 auf Basis vorläufiger Zahlen ein Ergebnis erzielt, das deutlich über dem Vorjahresniveau liegt.
Die IVU Traffic Technologies AG erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 einen Konzernumsatz von 111,5 Mio. € (9M 2025: 101,7 Mio. €), ein Rohergebnis von 91,9 Mio. € (9M 2025: 83,1 Mio. €) und ein Betriebsergebnis (EBIT*) von 10,2 Mio. € (9M 2025: 6,5 Mio. €).
Grund für die positive Entwicklung ist die anhaltend starke Geschäftsentwicklung. Insbesondere die weiter gestiegenen wiederkehrenden Umsätze führen zu einer gleichmässigeren Verteilung von Umsatz und Ergebnis über den Jahresverlauf. Darüber hinaus wirken die seit dem ersten Quartal konsequent umgesetzten Effizienzmassnahmen positiv auf die Ertragslage. Diese Verbesserungen wirkten auch im dritten Quartal 2026 und führten kumuliert zu dem Ergebnisanstieg in den ersten neun Monaten.
Der Vorstand bekräftigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Der Konzernumsatz wird unverändert bei mehr als 160 Mio. € erwartet (FY 2025: 149,7 Mio. €), das Rohergebnis bei rund 130 Mio. € (FY 2025: 121,5 Mio. €) und das Betriebsergebnis (EBIT) bei rund 22 Mio. € (FY 2025: 18,6 Mio. €).
Alle Zahlen sind vorläufig. Die endgültigen Ergebnisse wird die IVU Traffic Technologies AG mit der Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2026 wie geplant am 5. November 2026 unter https://www.ivu.com/de/investoren/finanzberichte veröffentlichen.
*Die Finanzkennzahl EBIT leitet sich aus der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung im Geschäftsbericht 2025 der IVU Traffic Technologies AG auf Seite 90ff her.
Mitteilende Person: Petra Meiser, Finanzvorstand
Kontakt:
René Schwuchow
Investor Relations
IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88, 12161 Berlin
T +49.30.85906-954
ir@ivu.de
www.ivu.de
Ende der Insiderinformation
28.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|IVU Traffic Technologies AG
|Bundesallee 88
|12161 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 85906-0
|Fax:
|+49 (0)30 85906-111
|E-Mail:
|kontakt@ivu.de
|Internet:
|www.ivu.de
|ISIN:
|DE0007448508
|WKN:
|744850
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|3912003JRJW9PA9BPQ22
|EQS News ID:
|2423452
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2423452 28.10.2026 CET/CEST
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu IVU Traffic AG
Analysen zu IVU Traffic AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen freundlich - Nikkei stark
An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag uneinheitlich zu.