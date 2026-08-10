EQS-Adhoc: Ad-hoc: Heimo Scheuch tritt aus gesundheitlichen Gründen als CEO von wienerberger zurück, Gerhard Hanke zum Interim-CEO ernannt

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Ad-hoc: Heimo Scheuch tritt aus gesundheitlichen Gründen als CEO von wienerberger zurück, Gerhard Hanke zum Interim-CEO ernannt



10.08.2026 / 14:25 CET/CEST

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Ad-hoc: Heimo Scheuch tritt aus gesundheitlichen Gründen als CEO von wienerberger zurück, Gerhard Hanke zum Interim-CEO ernannt

Wien, 10. August 2026 – Die Wienerberger AG gibt bekannt, dass Heimo Scheuch sein Amt als CEO aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niederlegt. Nach mehr als 17 Jahren an der Spitze des Unternehmens hat er den Aufsichtsrat um die vorzeitige Beendigung seines Mandats gebeten. Der Aufsichtsrat ist diesem Wunsch nachgekommen und hat Gerhard Hanke, COO Zentral & Ost und stellvertretender CEO, mit sofortiger Wirkung zum Interim-CEO ernannt. Das Unternehmen leitet nun eine strukturierte Suche nach einem langfristigen Nachfolger ein.

wienerberger wird seine Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2026 wie geplant am 12. August 2026 präsentieren.



Rückfragehinweis

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com



Alfredo Sibilia, Senior Officer Investor Relations Wienerberger AG

t +43 664 812 10 72 | investor@wienerberger.com



wienerberger

wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser - und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der grösste Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa und bei Fassadenprodukten zu den führenden Anbietern in Nordamerika. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2025 einen Umsatz von 4,6 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 754 Mio. €.