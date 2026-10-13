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13.10.2026 22:37:53

EQS-Adhoc: Ad hoc: Evotec gibt vorläufige Neunmonatsergebnisse 2026 über den Markterwartungen bekannt und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026

EVOTEC
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EQS-Ad-hoc: EVOTEC SE / Schlagwort(e): Prognose / Sonstige
Ad hoc: Evotec gibt vorläufige Neunmonatsergebnisse 2026 über den Markterwartungen bekannt und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026

13.10.2026 / 22:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc: Evotec gibt vorläufige Neunmonatsergebnisse 2026 über den Markterwartungen bekannt und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026
 

Hamburg – Evotec SE (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) gab heute vorläufige, ungeprüfte Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2026 bekannt. Die vollständigen Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2026 werden wie geplant am 5. November 2026 veröffentlicht.

Auf Basis vorläufiger Ergebnisse erwartet Evotec für die ersten neun Monate 2026 einen Konzernumsatz von rund 465,0 Mio. € und ein bereinigtes Konzern-EBITDA von rund -42,8 Mio. €. Diese Zahlen liegen über den aktuellen Markterwartungen, wobei die Abweichung im Wesentlichen auf die zeitliche Verteilung der Konsensschätzungen zurückzuführen ist.

Evotec bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026 mit einem erwarteten Konzernumsatz von rund 570 bis 610 Mio. € (595 bis 635 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) und einem bereinigten Konzern-EBITDA von rund -70 bis -105 Mio. € (-60 bis -90 Mio. € bei konstanten Wechselkursen).


– Ende der Ad hoc-Mitteilung –
 

Kontakt: Dr. Sarah Fakih, EVP Head of Global Communications and Investor Relations, Evotec SE, Manfred Eigen Campus, Essener Bogen 7, 22419 Hamburg, Germany, Phone: +49 (0) 151 7068 8784 (m), sarah.fakih@evotec.com

 



Ende der Insiderinformation

13.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Evotec SE
Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
22419 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 560 81-0
E-Mail: info@evotec.com
Internet: www.evotec.com
ISIN: DE0005664809
WKN: 566480
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Nasdaq
LEI Code: 529900F9KI6OYITO9B12
EQS News ID: 2415242

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2415242  13.10.2026 CET/CEST

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