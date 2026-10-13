EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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13.10.2026 22:37:53
EQS-Adhoc: Ad hoc: Evotec gibt vorläufige Neunmonatsergebnisse 2026 über den Markterwartungen bekannt und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026
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EQS-Ad-hoc: EVOTEC SE / Schlagwort(e): Prognose / Sonstige
Ad hoc: Evotec gibt vorläufige Neunmonatsergebnisse 2026 über den Markterwartungen bekannt und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026
Hamburg – Evotec SE (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) gab heute vorläufige, ungeprüfte Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2026 bekannt. Die vollständigen Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2026 werden wie geplant am 5. November 2026 veröffentlicht.
Auf Basis vorläufiger Ergebnisse erwartet Evotec für die ersten neun Monate 2026 einen Konzernumsatz von rund 465,0 Mio. € und ein bereinigtes Konzern-EBITDA von rund -42,8 Mio. €. Diese Zahlen liegen über den aktuellen Markterwartungen, wobei die Abweichung im Wesentlichen auf die zeitliche Verteilung der Konsensschätzungen zurückzuführen ist.
Evotec bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026 mit einem erwarteten Konzernumsatz von rund 570 bis 610 Mio. € (595 bis 635 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) und einem bereinigten Konzern-EBITDA von rund -70 bis -105 Mio. € (-60 bis -90 Mio. € bei konstanten Wechselkursen).
Kontakt: Dr. Sarah Fakih, EVP Head of Global Communications and Investor Relations, Evotec SE, Manfred Eigen Campus, Essener Bogen 7, 22419 Hamburg, Germany, Phone: +49 (0) 151 7068 8784 (m), sarah.fakih@evotec.com
Ende der Insiderinformation
13.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Evotec SE
|Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
|22419 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 560 81-0
|E-Mail:
|info@evotec.com
|Internet:
|www.evotec.com
|ISIN:
|DE0005664809
|WKN:
|566480
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Nasdaq
|LEI Code:
|529900F9KI6OYITO9B12
|EQS News ID:
|2415242
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2415242 13.10.2026 CET/CEST
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