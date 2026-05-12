EQS-Adhoc: aconnic AG kündigt einen verbesserten Finanzierungsplan zur Entwicklung des Geschäftsbetriebs und zur Refinanzierung an

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aconnic AG kündigt einen verbesserten Finanzierungsplan zur Entwicklung des Geschäftsbetriebs und zur Refinanzierung an



12.05.2026 / 10:15 CET/CEST

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aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6), München, hat einen, auf die aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungen und Unsicherheiten angepassten Finanzierungsplan erarbeitet. Der Plan zielt darauf ab, die erforderlichen Betriebsmittel für die Abarbeitung und Auslieferung des wachsenden Auftragsbestands zu sichern, die künftige Geschäftsentwicklung voranzutreiben und bestehende Verbindlichkeiten zu refinanzieren. Darin enthalten ist eine geplante neue, derzeit in Verhandlung befindliche Finanzierung in Höhe von bis zu 35 Mio. EUR für den Geschäftsbereich COMMUNICATION NETWORKS. Eine zusätzliche Finanzierung für den Geschäftsbereich CARBON CAPTURING & BIO-ENERGY befindet sich derzeit ebenfalls in einem frühen Verhandlungsstadium.

Im Jahr 2025 hat aconnic eine Kapitalerhöhung und die Platzierung einer Wandelanleihe in Höhe von insgesamt 18 Mio. EUR angekündigt. Im Anschluss an die entsprechenden Beschlüsse der Hauptversammlung hat aconnic in Vorbereitung auf den Abschluss der Transaktion mit den Investoren hinsichtlich Struktur, Umsetzung und Compliance-Anforderungen gearbeitet. Dieser Prozess hat sich um mehrere Monate verzögert und die Umsetzung ist noch nicht abgeschlossen. Auch wenn seitens der Investoren keine Forderungen nach einer Anpassung der Transaktionsbedingungen bestehen, haben die jüngsten globalen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen im Nahen Osten das Risiko weiterer Verzögerungen erhöht.

Im Rahmen des Risikomanagements hat aconnic bereits im Jahr 2025 mit der Entwicklung alternativer Optionen begonnen. Die Ergebnisse dieser Arbeit befinden sich nun in einem fortgeschrittenem Stadium.

aconnic führt bereits Verhandlungen mit internationalen Investoren über eine Finanzierung in Höhe von bis zu 35 Mio. EUR. Die Finanzierung enthält Elemente von Eigenkapital und Fremdkapital.

Das Kapital würde zur Finanzierung der Betriebsmittel verwendet, das für die Produktion und Lieferung von Produkten und Dienstleistungen im Rahmen bestehender Verträge und Aufträge im Geschäftsbereich COMMUNICATION NETWORKS benötigt wird, sowie zur Refinanzierung bestehender Fremdverbindlichkeiten. In den ersten vier Monaten des Jahres 2026 haben die Auftragseingänge einen kumulierten Gesamtwert von ca. 27 Mio. EUR, deren Auslieferungen im Jahr 2026 vorgesehen sind. aconnic verfügt derzeit über einen Gesamtauftragsbestand von rund 45 Mio. EUR.

Trotz rückläufiger Umsätze in den Jahren 2024 und 2025 wurden die Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E), insbesondere die Entwicklung neuer Produkte fortgesetzt. aconnic sieht sich derzeit bei der Finanzierung der für das bevorstehende Wachstum im Jahr 2026 erforderlichen Betriebsmittel mit Einschränkungen konfrontiert. Das aktuelle Nachfragewachstum wird durch die weitere Umstellung von Kupfer- auf Glasfasernetze sowie durch die Einführung neuer 10- und 100-Gigabit-Systeme auf Basis der jüngsten Produktneuheiten vorangetrieben.

Für den Geschäftsbereich CARBON CAPTURING & BIO-ENERGY werden derzeit zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten für geplante Investitionen verhandelt.

Beide Finanzierungen können mit der bereits bestehenden, im Jahr 2025 bekannt gegebenen Investorenvereinbarung kombiniert werden.

Das Unternehmen wird Investoreninformationen und aktuelle Entwicklungen kommunizieren, sobald die endgültigen Vereinbarungen abgeschlossen sind und Ergebnisse vorliegen.

„Wir agieren weiterhin in einem herausfordernden Marktumfeld, das von ständigen Veränderungen und neuen Chancen geprägt ist. Dies hat uns dazu veranlasst, gezielte und wo nötig, strukturelle Massnahmen zur Stärkung unserer Position umzusetzen. Nach einer Phase rückläufiger Kundeninvestitionen sehen wir nun eine steigende Nachfrage nach leistungsstarken Kommunikationssystemen und Lösungen für Netzwerksicherheit sowie einen zunehmenden Trend zur Zusammenarbeit mit europäischen Netzwerk-Systemlieferanten, wie aconnic.“, sagt Werner Neubauer, CEO der aconnic AG.

Der geprüfte Jahresabschluss wird nach Abschluss der Transaktion veröffentlicht.

Die Hauptversammlung der aconnic AG ist für August 2026 in München geplant.

Über aconnic AG

Die aconnic AG ist ein internationaler Technologieanbieter und Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Als einziger internationaler Systemanbieter für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Lieferkette sowie Hauptsitz in Deutschland trägt die aconnic AG zur strategischen und technologischen Autonomie Europas bei. Die aconnic AG ermöglicht den Aufbau und Betrieb von leistungsstarken Gigabit-Netzwerken mit Schwerpunkt auf Netzwerksicherheit, einschliesslich postquanten-sicherer Kommunikation, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, sowie Technologien und Produkten zur Abscheidung und Speicherung von CO 2 , um durch CO 2 -Abscheidung und Bioenergie Klimaneutralität zu erreichen. Systeme mit Hardware, Software und Dienstleistungen werden von Kunden wie der Deutschen Telekom, Orange, Telecom Italia, FiberCop, Swisscom, A1 Telekom Austria und América Móvil genutzt. Die aconnic AG ist seit 2006 an der deutschen Börse notiert.

Kontakt

aconnic AG

D-80804 Munich, Leopoldstrasse 180

Sebastian Schubert, Investor Relations

Telefon: +49 89 3 8998 7770

Email: investor@aconnic.com