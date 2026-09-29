EQS-Adhoc: ACCENTRO Real Estate AG kündigt beabsichtigte Aufstockung der Anleihe 2025/2027 zur Deckung des Liquiditätsbedarfs an

EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Sonstige

ACCENTRO Real Estate AG kündigt beabsichtigte Aufstockung der Anleihe 2025/2027 zur Deckung des Liquiditätsbedarfs an



29.09.2026 / 14:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ACCENTRO Real Estate AG kündigt beabsichtigte Aufstockung der Anleihe 2025/2027 zur Deckung des Liquiditätsbedarfs an Berlin, 29. September 2026 – Der Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG (die „Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von der in den Anleihebedingungen der New Super Senior Notes (ISIN DE000A4DFWD1 / WKN A4DFWD) vorgesehenen Option Gebrauch zu machen und den Nennbetrag um weitere EUR 7.500.000 (bezogen auf den ursprünglichen Ausgabebetrag je Schuldverschreibung von EUR 100.000,00) zu erhöhen, um den Liquiditätsbedarf der Gesellschaft zu decken. Die Gesellschaft beabsichtigt, 75 zusätzliche Schuldverschreibungen mit einer festgelegten Stückelung von je EUR 100.000 (bezogen auf den ursprünglichen Ausgabebetrag je Schuldverschreibung von EUR 100.000,00) mit einem jeweils ausstehenden Nennbetrag von EUR 106.740,89 (unter Berücksichtigung der PIK-Zinszahlungen am 31. Dezember 2025 und 30. Juni 2026) zu begeben (die „Zusätzlichen New Super Senior Notes“). Nach Abschluss der Aufstockung der Schuldverschreibungen wird sich der Gesamtnennwert der New Super Senior Notes auf EUR 99.200.000 (bezogen auf den ursprünglichen Ausgabebetrag je Schuldverschreibung von EUR 100.000,00) belaufen. Die Gesellschaft erwartet daher einen Gesamterlös aus der Begebung dieser zusätzlichen 75 Schuldverschreibungen in Höhe von rund EUR 8 Millionen zuzüglich aufgelaufener Zinsen seit dem 30. Juni 2026. Die Gesellschaft wird die bestehenden Inhaber der New Super Senior Notes auffordern, Angebote für den anteiligen Erwerb Zusätzlicher New Super Senior Notes abzugeben. Die Frist zur Abgabe von Angeboten endet am 16. Oktober 2026 (24:00 Uhr MESZ).

Für die Mitteilung verantwortliche Person: Thomas Eisenlohr, Leiter Investor Relations

Tel.: +49 (0)30 887181272

eisenlohr@accentro.de

Der Vorstand

ACCENTRO Real Estate AG

Kantstrasse 44/45

D-10625 Berlin ISIN: DE000A40ZVK3 / DE000A40ZWH7 / DE000A3H3D51 / DE000A254YS5 / DE000A4DFWD1 Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (General Standard) / Börse München / Luxemburger Börse



Ende der Insiderinformation

29.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News