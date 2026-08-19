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19.08.2026 09:19:54

EQS-Adhoc: aap Implantate AG: Änderungen im Vorstand

aap Implantate
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EQS-Ad-hoc: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
aap Implantate AG: Änderungen im Vorstand

19.08.2026 / 09:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die aap Implantate AG informiert, dass Herr Rubino Di Girolamo sein Amt als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft, einschliesslich des Amtes als Vorstandsvorsitzender/CEO im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 31. Dezember 2026 niederlegen und damit vorzeitig aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden wird.

Der Aufsichtsrat hat heute mit sofortiger Wirkung Herrn Cornelius Fink zum Mitglied des Vorstands bestellt. Herr Fink übernimmt die Verantwortung für den Geschäftsbereich Trauma.

Zudem hat der Aufsichtsrat heute mit sofortiger Wirkung Frau Nicole Kassel zum Mitglied des Vorstands mit Zuständigkeit für den Bereich Finanzen (CFO) bestellt.

+++


Kontakt:
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
aap Implantate AG; R. Di Girolamo; Vorsitzender des Vorstands / CEO; Lorenzweg 5; D-12099 Berlin
Tel.: +49/30/750 19 – 170; Fax: +49/30/750 19 – 290; r.digirolamo@aap.de


Ende der Insiderinformation

19.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: aap Implantate AG
Lorenzweg 5
12099 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 75 019-0
Fax: +49 (0) 30 75 019-111
E-Mail: info@aap.de
Internet: www.aap.de
ISIN: DE000A3H2101
WKN: A3H210
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 39120001TRQTQ01LPP57
EQS News ID: 2385282

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2385282  19.08.2026 CET/CEST

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