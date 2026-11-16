EQS-Adhoc: 123fahrschule SE: Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts

EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Kapitalerhöhung

123fahrschule SE: Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts



16.11.2026 / 10:42 CET/CEST

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Köln, 16. November 2026 – Der Vorstand der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, „Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Ausgabe von 711.660 neuen



Der Bruttomittelzufluss aus der Barkapitalerhöhung beläuft sich auf rund EUR 1,57 Mio. und dient der Deckung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs der Gesellschaft.



Die neuen Aktien der Gesellschaft werden im Rahmen einer Privatplatzierung bei zwei Zeichnern platziert, die beabsichtigen, diese Aktien vor dem Hintergrund der geplanten kapitalseitigen und operativen Verbindung zwischen der Gesellschaft und der mVISE AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in die mVISE AG einzubringen (siehe Ad hoc-Mitteilung der 123fahrschule SE sowie Ad hoc-Mitteilung der mVISE AG, jeweils vom 5. November 2026).



Mitteilende Person: Stefan Petter, Vorsitzender des Aufsichtsrats – Der Vorstand der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, „Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Ausgabe von 711.660 neuen Aktien mit einem Ausgabebetrag von EUR 2,21 je Aktie aus dem Genehmigten Kapitals 2025 beschlossen.Der Bruttomittelzufluss aus der Barkapitalerhöhung beläuft sich auf rund EUR 1,57 Mio. und dient der Deckung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs der Gesellschaft.Die neuen Aktien der Gesellschaft werden im Rahmen einer Privatplatzierung bei zwei Zeichnern platziert, die beabsichtigen, diese Aktien vor dem Hintergrund der geplanten kapitalseitigen und operativen Verbindung zwischen der Gesellschaft und der mVISE AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in die mVISE AG einzubringen (siehe Ad hoc-Mitteilung der 123fahrschule SE sowie Ad hoc-Mitteilung der mVISE AG, jeweils vom 5. November 2026).Mitteilende Person: Stefan Petter, Vorsitzender des Aufsichtsrats

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Über die 123fahrschule SE

Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F, Primärmarkt Düsseldorf) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse B.



Ihr Ansprechpartner: Stefan Petter

Kontakt: ir@123fahrschule.de

Mehr Infos: https://123fahrschule.de/investor-relations



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