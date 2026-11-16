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16.11.2026 10:42:53

EQS-Adhoc: 123fahrschule SE: Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts

123fahrschule
2.12 EUR -1.85%
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EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Kapitalerhöhung
123fahrschule SE: Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts

16.11.2026 / 10:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Köln, 16. November 2026 – Der Vorstand der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, „Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Ausgabe von 711.660 neuen Aktien mit einem Ausgabebetrag von EUR 2,21 je Aktie aus dem Genehmigten Kapitals 2025 beschlossen.

Der Bruttomittelzufluss aus der Barkapitalerhöhung beläuft sich auf rund EUR 1,57 Mio. und dient der Deckung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs der Gesellschaft.

Die neuen Aktien der Gesellschaft werden im Rahmen einer Privatplatzierung bei zwei Zeichnern platziert, die beabsichtigen, diese Aktien vor dem Hintergrund der geplanten kapitalseitigen und operativen Verbindung zwischen der Gesellschaft und der mVISE AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in die mVISE AG einzubringen (siehe Ad hoc-Mitteilung der 123fahrschule SE sowie Ad hoc-Mitteilung der mVISE AG, jeweils vom 5. November 2026).

Mitteilende Person: Stefan Petter, Vorsitzender des Aufsichtsrats


Ende der Insiderinformation

Über die 123fahrschule SE
Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F, Primärmarkt Düsseldorf) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse B.

Ihr Ansprechpartner: Stefan Petter
Kontakt: ir@123fahrschule.de
Mehr Infos: https://123fahrschule.de/investor-relations



Ende der Insiderinformation

16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: 123fahrschule SE
Klopstockstr. 1
50968 Köln
Deutschland
Telefon: 0221-177357-0
E-Mail: ir@123fahrschule.de
Internet: www.123fahrschule.de
ISIN: DE000A2P4HL9
WKN: A2P4HL
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
LEI Code: 894500K921GZTYDA4U88
EQS News ID: 2435476

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2435476  16.11.2026 CET/CEST

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