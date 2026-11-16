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16.11.2026 10:42:53
EQS-Adhoc: 123fahrschule SE: Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
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EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Kapitalerhöhung
Köln, 16. November 2026 – Der Vorstand der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, „Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Ausgabe von 711.660 neuen Aktien mit einem Ausgabebetrag von EUR 2,21 je Aktie aus dem Genehmigten Kapitals 2025 beschlossen.
Der Bruttomittelzufluss aus der Barkapitalerhöhung beläuft sich auf rund EUR 1,57 Mio. und dient der Deckung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs der Gesellschaft.
Die neuen Aktien der Gesellschaft werden im Rahmen einer Privatplatzierung bei zwei Zeichnern platziert, die beabsichtigen, diese Aktien vor dem Hintergrund der geplanten kapitalseitigen und operativen Verbindung zwischen der Gesellschaft und der mVISE AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in die mVISE AG einzubringen (siehe Ad hoc-Mitteilung der 123fahrschule SE sowie Ad hoc-Mitteilung der mVISE AG, jeweils vom 5. November 2026).
Mitteilende Person: Stefan Petter, Vorsitzender des Aufsichtsrats
Ende der Insiderinformation
16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|123fahrschule SE
|Klopstockstr. 1
|50968 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|0221-177357-0
|E-Mail:
|ir@123fahrschule.de
|Internet:
|www.123fahrschule.de
|ISIN:
|DE000A2P4HL9
|WKN:
|A2P4HL
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|LEI Code:
|894500K921GZTYDA4U88
|EQS News ID:
|2435476
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2435476 16.11.2026 CET/CEST
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