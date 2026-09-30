11 88 0 Solutions Aktie 159475109 / DE000A41YFQ4
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30.09.2026 12:59:03
EQS-Adhoc: 11880 Solutions AG hebt EBITDA-Prognose für 2026 an
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EQS-Ad-hoc: 11 88 0 Solutions AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Essen, 30. September 2026 – Die 11880 Solutions AG (ISIN DE000A41YFQ4) hebt ihre EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an: Dank positiver Einmaleffekte erwartet das Unternehmen nun ein EBITDA, das moderat über dem oberen Ende der ursprünglichen Prognose von 2,6 bis 3,2 Millionen Euro liegt.
Bei Umsatz und Cash-Bestand geht die Gesellschaft angesichts des weiterhin herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfelds davon aus, jeweils das untere Ende der ursprünglichen Prognose-Bandbreiten zu erreichen oder geringfügig darunter zu liegen. Zu Jahresbeginn hatte das Unternehmen einen Umsatz von 50 bis 54 Millionen Euro und einen Cash-Bestand von 2 bis 3 Millionen Euro prognostiziert.
„Die Restrukturierungsmassnahmen greifen und verbessern unsere operative Aufstellung nachhaltig. Die Entwicklung von Umsatz und Cash-Bestand ist die Folge einer bewusst auf Profitabilität, Effizienz und langfristige Wertschöpfung ausgerichteten Strategie“, sagt Martin Walter, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG.
Ende der Insiderinformation
30.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|11 88 0 Solutions AG
|Baumstrasse 23
|45128 Essen
|Deutschland
|Telefon:
|0201-80990
|E-Mail:
|info@11880.com
|Internet:
|www.11880.com
|ISIN:
|DE000A41YFQ4, DE0005118806, ,
|WKN:
|511880, 511880
|Indizes:
|Prime All Share
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200VWMMJ6ZN48DH82
|EQS News ID:
|2407924
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2407924 30.09.2026 CET/CEST
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