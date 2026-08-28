EQB informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

EQB äusserte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3.39 CAD. Im Vorjahresquartal waren 1.91 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 810.8 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte EQB einen Umsatz von 770.1 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch