eQ stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

eQ liess sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat eQ die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.150 EUR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat eQ in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1.28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14.7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 14.9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch