Epsilon Energy präsentierte Quartalsergebnisse

Epsilon Energy hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.23 USD gegenüber 0.070 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 18.3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch