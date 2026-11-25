Epsilon Energy hat am 23.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite standen 19.4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch