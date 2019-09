Epredia participe au 31e Congrès européen de la pathologie, sa première conférence de pathologie mondiale depuis le lancement de la société

NICE, France, 9 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Epredia, l'un des leaders mondiaux du diagnostic du cancer de précision, a annoncé aujourd'hui qu'il participera au 31e Congrès européen de la pathologie (ECP) à la fin de la semaine. L'ECP 2019 est la première conférence mondiale de pathologie à laquelle Epredia participe depuis son lancement en juillet 2019. Suite à l'acquisition de l'activité de pathologie anatomique de Thermo Fisher Scientific par PHC Holdings Corporation en juin 2019, Epredia a été lancée sous la forme d'une nouvelle société autonome qui s'est donné pour mission d'améliorer des vies en améliorant le diagnostic du cancer. L'ECP se déroule du 7 au 11 septembre 2019 à Nice, en France.

Epredia a choisi l'ECP 2019 comme première occasion de présenter sa nouvelle entreprise à la communauté mondiale de la pathologie et de démontrer sa détermination à fournir des produits et des services de haute qualité afin d'améliorer le diagnostic du cancer de précision. La société mettra le congrès à profit pour présenter sa large gamme de solutions, conçues pour aider les pathologistes à obtenir un avantage diagnostique dans la lutte contre le cancer.

« Epredia est le nouveau nom de notre entreprise, qui fournit des outils de diagnostic innovants aux pathologistes depuis 1937 », a déclaré Jim Post, président d'Epredia. « Depuis de nombreuses années, les pathologistes font confiance à nos marques telles qu'Erie, Menzel, Microm, Shandon et Richard Allan pour les aider à faire la différence dans la lutte contre le cancer. Nous sommes fiers de cet héritage et sommes enthousiasmés par ce nouveau chapitre de notre histoire au sein du PHC Group. Les produits et les solutions d'Epredia forment la base sur laquelle les pathologistes peuvent atteindre l'excellence diagnostique. En utilisant nos outils de diagnostic de précision, les professionnels de la santé peuvent se fier à leurs diagnostics, ce qui mène à des traitements plus ciblés, et en fin de compte, à plus de vies sauvées. »

L'ECP est l'événement annuel de la Société européenne de pathologie, principal acteur européen de la pathologie, et est le premier événement européen pour les pathologistes du monde entier qui vise à partager les dernières avancées dans tous les aspects du diagnostic et de la pathologie moléculaire, qui sont des domaines essentiels pour offrir les meilleurs soins possibles aux patients.

Jim a ajouté : « La communauté de la pathologie est essentielle à notre activité et à la réalisation de notre mission constituant à améliorer des vies en améliorant le diagnostic du cancer. L'amélioration du diagnostic du cancer de précision en vue d'améliorer l'état de santé des patients est au cœur de tout ce que nous faisons. Nous sommes heureux de nous retrouver au Congrès européen de pathologie cette année pour nous présenter pour la première fois en tant qu'entreprise autonome. Ce congrès nous offre une excellente opportunité de présenter notre nouvelle entreprise et de montrer à la communauté de la pathologie que nous allons continuer à offrir le meilleur portefeuille de produits de pathologie anatomique complet, et que nous avons pour ambition de continuer à développer celui-ci. »

Epredia sera présente sur le stand R23 dans la zone d'exposition, où elle présentera plusieurs produits, notamment le transformateur de tissus Revos, le système de transfert de porte-lames pour le colorateur de lames Gemini™ AS, la colleuse de lamelles ClearVue™, l'imprimante de lames SlideMate AS et la nouvelle imprimante de cassettes Fa-Tech.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/971425/Epredia.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/971426/Epredia_Logo.jpg