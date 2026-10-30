EPR Properties: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

EPR Properties hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.22 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EPR Properties in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 204.1 Millionen USD im Vergleich zu 182.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch