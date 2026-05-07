Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’282 1.8%  SPI 18’827 1.9%  Dow 49’911 1.2%  DAX 24’919 2.1%  Euro 0.9148 -0.1%  EStoxx50 6’027 2.7%  Gold 4’690 2.9%  Bitcoin 63’522 0.5%  Dollar 0.7787 -0.6%  Öl 101.9 -7.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526ABB1222171UBS24476758Nestlé3886335Sunrise Communications138622040Sandoz124359842Swiss Life1485278Partners Group2460882Huber + Suhner3038073
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Airbnb veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Quanten-Sektor im Blick - Diese Aktie könnte sich bis 2035 verzehnfachen
Kratos Defense-Aktie: Der Rüstungs-Liebling in Cathie Woods Depot
Sicherer Hafen oder digitaler Turbo: Wer gewinnt das Rennen um den Inflationsschutz?
Ausblick: CoreWeave stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Plus500 Depot

EPR Properties Shs of Beneficial Interest Aktie 19997842 / US26884U1097

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.05.2026 03:31:58

EPR Properties Bottom Line Retreats In Q1

EPR Properties Shs of Beneficial Interest
48.10 EUR 0.02%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - EPR Properties (EPR) announced a profit for first quarter that Dropped, from the same period last year

The company's bottom line totaled $56.58 million, or $0.74 per share. This compares with $59.77 million, or $0.78 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 3.6% to $181.25 million from $175.03 million last year.

EPR Properties earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $56.58 Mln. vs. $59.77 Mln. last year. -EPS: $0.74 vs. $0.78 last year. -Revenue: $181.25 Mln vs. $175.03 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.03 To $ 3.19

In eigener Sache

Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie

Im Vorfeld der hauseigenen Fachmesse 'Sapphire' steigt die Spannung bei SAP-Anlegern: Mit wachsendem Cloudgeschäft, konkreten KI-Perspektiven und einer gedrückten Bewertung eröffnet sich eine Tradingchance - vorausgesetzt, der Konzern liefert.

Weiterlesen!