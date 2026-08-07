ePlus hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ePlus hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.43 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 649.1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 637.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch