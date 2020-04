EpiVax s'associe à GAIA Vaccine Foundation pour rendre la licence de son vaccin contre le COVID-19 gratuite pour les pays en développement

PROVIDENCE, Rhode Island, 8 avril 2020 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc., utilise actuellement des outils computationnels avancés pour accélérer le processus de développement d'un candidat vaccin contre le COVID-19 (EPV-CoV19) destiné aux soignants afin de passer aux essais cliniques dans 6 mois. Aujourd'hui, EpiVax a annoncé s'être associée à GAIA Vaccine Foundation (« GVF ») pour récolter des fonds pour ce projet et a promis de concéder une licence gratuite aux pays en développement remplissant les conditions fixées dans le cadre de ce partenariat.

L'EPV-CoV19 est un vaccin épitopique à base de peptides qui peut être produit rapidement et en toute sécurité dans la plupart des pays. L'expertise d'EpiVax a permis de sélectionner des séquences représentant tous les génomes circulants du SARS-CoV-2 qui entraîneront une réponse immunitaire véhiculée par les lymphocytes T, fournissant ainsi aux soignants une « armure corporelle » de système immunitaire qui permet de réduire leur risque de morbidité et de mortalité. Le vaccin EPV-CoV19 entrera en phase d'essais cliniques aux États-Unis une fois que les fonds auront été collectés (1,75 million de dollars).

GVF, une organisation à but non lucratif 501(c)(3), permettra aux particuliers et aux fondations de contribuer au développement du vaccin EPV-CoV19. La mission de GVF est de réduire l'incidence des maladies infectieuses qui affectent de manière disproportionnée les populations mal desservies et de promouvoir le développement de vaccins d'intérêt mondial accessibles dans le monde entier qui peuvent être distribués sans but lucratif dans les pays en développement. La Dre Annie De Groot, PDG et directrice scientifique d'EpiVax, a déclaré : « Cette crise va révéler l'âme de chaque entreprise. Personnellement, je ne pense pas que ce soit le moment de chercher à devenir milliardaire. Chacun de nous doit s'attacher à faire ce qu'il sait faire de mieux pour réduire l'impact du COVID-19 dans le monde. » La société EpiVax ayant pour mission « d'améliorer la santé humaine partout dans le monde », elle a concédé à GVF une licence gratuite et sans redevance pour la conception du vaccin EPV-CoV19 dans le cadre d'une utilisation dans les pays qui peuvent produire et tester le vaccin candidat parmi ceux figurant sur la liste des pays les moins développés publiée par les Nations Unies. Des collaborateurs et un site d'essais cliniques ont été identifiés en Afrique de l'Ouest.

Les dons versés au fonds du vaccin COVID-19 de GVF seront entièrement consacrés aux phases de développement préclinique et clinique du vaccin EPV-CoV19.

Pour obtenir plus d'informations ou pour faire un don au programme, rendez-vous sur http://www.gaiavaccine.org/covid19.

À propos d'EpiVax :

EpiVax est une société de biotechnologie disposant d'un large portefeuille de projets portant notamment sur des vaccins et des immunothérapies contre les maladies infectieuses, l'auto-immunité et le cancer. www.epivax.com

À propos de GVF :

GVF est une organisation 501(c)(3) qui soutient les activités visant à améliorer l'accessibilité des soins de santé et à développer des programmes éducatifs pour informer le public sur les maladies, notamment le VIH, et l'importance des vaccins en Afrique de l'Ouest. www.gaiavaccine.org

