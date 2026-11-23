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23.11.2026 06:37:00
Episurf Medical Registered A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Episurf Medical Registered A lud am 20.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Episurf Medical Registered A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.01 SEK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.010 SEK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 52.1 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 1528.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.2 Millionen SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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