Episurf Medical AB hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 SEK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Episurf Medical AB ebenfalls 0.010 SEK je Aktie eingebüsst.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1528.12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 52.1 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 3.2 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch