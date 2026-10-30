Epiroc Registered A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Epiroc Registered A hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 2.00 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Epiroc Registered A 1.62 SEK je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Epiroc Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 16.78 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.24 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 10.06 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch