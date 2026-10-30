Epiroc (B) (spons ADRs) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Epiroc (B) (spons ADRs) hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8.52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.74 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1.60 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch