Epic Suisse-Aktie zieht deutlich an: Gewinn von Epic Suisse 2024 mit Vervielfachung

Dazu führten insbesondere positive Neubewertungseffekte. Die Dividende wird erhöht.

Die Mieteinnahmen stiegen 2024 um 1,3 Prozent auf 66,2 Millionen Franken, wie das überwiegend in Schweizer Einkaufszentren investierte Unternehmen Epic Suisse am Mittwoch mitteilte. Dazu habe eine Reduzierung der Leerstandsquote beigetragen.

Diese sank per Ende 2024 auf 4,2 Prozent von 4,6 Prozent Ende des Vorjahres. Per Mitte 2024 hatte das Unternehmen noch eine Leerstandsquote von 4,8 Prozent ausgewiesen.

Wert des Immobilienportfolios gestiegen

Die Neubewertung der Liegenschaften durch den Immobilienbewerter Wüest Partner führte zu einem nicht realisierten Neubewertungsgewinn von 23,4 Millionen Franken nach einem Abwertungsverlust von 9,7 Millionen Franken im Vorjahr. Damals hatten höhere Zinsen auf die Bewertung gedrückt.

Der Gewinn inklusive der positiven Neubewertungseffekte vervielfachte sich auf 47,3 Millionen von 17,6 Millionen Franken im Vorjahr. Der Wert des Immobilienportfolios stieg nun wegen der Kapitalinvestitionen in die laufenden Entwicklungsprojekte um 5,1 Prozent auf 1,61 Milliarden Franken. Die Dividende soll um 5 Rappen auf 3,15 Franken je Aktie erhöht werden.

Für das Geschäftsjahr 2025 stellt das Unternehmen einen Anstieg der Mietzinseinnahmen um 2 bis 3 Prozent in Aussicht. Wie geplant, sollen zudem beide laufenden Entwicklungsprojekte, Pulse und Campus Leman, im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen sein. Die Vermietung dieser Projekte werde sich dann ab 2026 spürbar auf den Mietertrag niederschlagen, hiess es.

Interesse für Pulse und Leman hoch

Für Pulse wurden laut den Angaben bereits Mietverträge im Umfang von rund 21 Prozent der Jahresmietzielvorgabe von 7,5 Millionen Franken unterzeichnet. Zudem gebe es weiterhin auch Interesse von anderen potenziellen Mietern.

Für das Gebäude C des Campus Leman habe sich der Mieter des Gebäudes B, Incyte, verpflichtet, drei Etagen zu mieten. Im zweiten Halbjahr 2024 habe zudem ein Spital einen Mietvertrag für zwei weitere Etagen unterzeichnet. Somit sei nur noch die oberste Etage frei. Da diese Zugang zu einer privaten Terrasse biete, zeigt sich Epic Suisse zuversichtlich, auch diesen Bereich vermieten zu können.

Die Aktie von Epic Suisse gewinnt am Mittwoch an der SIX zeitweise 1,27 Prozent auf 79,60 Franken.

ls/jb

Zürich (awp)