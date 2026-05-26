Epic Suisse Aktie 51613168 / CH0516131684
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26.05.2026 07:28:00
Epic Suisse-Aktie: Portfoliowert steigt im ersten Quartal auf 1,69 Milliarden Franken
Die vor allem in Schweizer Büro-, Laden- und Logistikflächen investierte Immobiliengesellschaft Epic Suisse hat im ersten Quartal 2026 einen Portfoliowert von 1,69 Milliarden Franken ausgewiesen.
Der Gesamtertrag aus den in Betrieb stehenden Liegenschaften - bestehend aus Miet- und sonstigen Einnahmen - belief sich im ersten Quartal 2026 auf 17,7 Millionen Franken, nach 16,9 Millionen Franken im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Nettoinventarwert nach IFRS erhöhte sich per 31. März 2026 auf 931 Millionen Franken, gegenüber 921 Millionen Franken per Ende 2025. Die Bankschulden blieben mit 617 Millionen Franken stabil.
Den vollständigen Quartalsbericht will Epic am 31. Mai 2026 veröffentlichen.
awp-robot/dm
Zürich (awp)
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