Gesamtertrag steigt um 4,5 Prozent

Epic Suisse hat in den ersten neun Monaten 2025 die Mieteinnahmen gesteigert. Der Portfoliowert der Immobiliengesellschaft blieb im Vergleich zum Stand von Mitte Jahr stabil.

Der Gesamtertrag stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um 4,5 Prozent auf 53,4 (VJ 51,1) Millionen Franken, wie das Immobilien-Unternehmen am Montag mitteilte. Darin enthalten sind die Mieteinnahmen sowie die übrigen Erträge.

Immobilienportfolio bleibt wertmässig stabil

Den Marktwert des Portfolios bezifferte das Unternehmen auf 1,67 Milliarden Franken, er blieb damit im Vergleich zu Ende Juni stabil. Die grosse Mehrheit davon machten die operativen Anlageliegenschaften aus, während der Wert der in Entwicklung oder im Bau befindlichen Anlageliegenschaften 12 Millionen betrug.

Nettoinventarwert legt zu

Der Nettoinventarwert nach IFRS erhöhte sich auf 936 Millionen Franken, nach 921 Millionen Franken per Ende 2025. Im Mai 2026 hatte die vor allem in Schweizer Büro-, Laden- und Logistikflächen investierte Immobiliengesellschaft die Liegenschaft Vennes III für 51,1 Millionen Franken verkauft und den zugehörigen Bankkredit von 18,6 Millionen Franken zurückbezahlt.

Zürich (awp)