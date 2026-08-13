Epic Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Epic Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.150 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 139.33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.9 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 10.4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch