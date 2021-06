EPH steigert Mietzins-Einnahmen im ersten Quartal - dennoch Gesamtverlust

Die Netto-Mieteinnahmen lagen in der Periode von Januar bis März bei 15,4 Millionen US-Dollar nach 14,1 Millionen in der entsprechenden Vorjahresperiode. Allerdings hätten neu in der Periode erworbene europäische Immobilien 1,92 Mio. Dollar zu diesem Resultat beigetragen, teilte die EPH am Dienstagabend mit.

Die Gesellschaft habe ausserdem den Verkauf der Arbat-Immobilien in Moskau erfolgreich fortgesetzt. Diese möchte die Gesellschaft bekanntlch veräussertn. Im ersten Quartal wurden einige weitere Wohnungen und Parkplätze verkauft, hiess es in der Meldung. Dementsprechend habe die EPH einen Gewinn aus dem Verkauf dieser Immobilien in Höhe von 1,63 Mio. Dollar verbucht.

Der russische Rubel und der Euro als meistbenutzte Währungen der Gruppe seien leider weiterhin volatil, hiess es zum Thema der Wechselkursrisiken. Schliesslich resultierte im Berichtszeitraum ein Gesamtverlust aus Wechselkursschwankungen von 10,1 Mio. US-Dollar.

Die COVID-19-Pandemie habe derweil nur geringe direkte Auswirkungen auf die Finanzergebnisse des ersten Quartals gehabt.

