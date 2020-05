EPH mit deutlichem Rückgang der Mietzins-Einnahmen im ersten Quartal

Die Eastern Property Holdings (EPH) hat im ersten Quartal 2020 im Vergleich zur Vorjahresperiode deutlich tiefere Mieterträge erzielt. Die Netto-Mieteinnahmen lagen in der Periode von Januar bis März bei 14 Millionen US-Dollar nach 19 Millionen in der entsprechenden Vorjahresperiode.

Die Mietobjekte des Unternehmens wiesen eine stabile Leistung auf und erwirtschafteten genügend Barmittel, um die Betriebskosten des Unternehmens zu decken und die Schulden zu bedienen, teilte die auf Immobilien in Russland spezialisierte und an der SIX kotierte Gesellschaft am Freitagabend mit.

Der Rubel und der Euro, die Hauptwährungen der Geschäftstätigkeit von EPH, seien weiterhin volatil und beeinflussten das Betriebsergebnis und den Nettovermögenswert. Der dramatische Rückgang der Ölpreise im ersten Quartal 2020 etwa habe zu einer Verschlechterung des Rubel gegenüber den wichtigsten globalen Währungen Dollar und Euro geführt.

Im März 2020 hat das Unternehmen den Angaben zufolge 204,7 Millionen Euro durch die Ausgabe nachrangiger Schuldverschreibungen an seine beiden grössten Aktionäre zu einem Zinssatz von 3,5 Prozent erhalten. Das Management wolle diese Mittel für den Erwerb von Immobilien in Westeuropa verwenden, um das Geschäft der Gruppe weiter zu stärken, heisst es dazu.

