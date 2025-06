EPH meldet grosse Verschiebungen im Aktionariat

Zug (awp) - Bei EPH European Property Holdings kommt es zu grossen Verschiebungen im Aktionariat. So seien die Aktien des Aurora Value Fond, der bislang rund 60 Prozent an EPH hielt, im Rahmen der Liquidation an mehrere Investoren übertragen worden, teilte das an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen am Montag mit. Im Zuge der Umstrukturierung werden die Valartis Property Holdings und der Silverlight Fund künftig einen Anteil von je rund einem Drittel halten.

Der Aurora Value Fund, ein in Liechtenstein registrierter Fonds, der von CAIAC verwaltet wurde, sei am 16. Juni 2025 liquidiert worden, heisst es. Die Übertragung der 8,64 Millionen EPH-Aktien an mehrere Investoren auf dem Wege einer Sachübertragung sei für den 24. Juni 2025 vorgesehen. Die entsprechende Mitteilung sei beim Offenlegungsbüro der SIX Exchange Regulation eingereicht worden.

Im Zuge der Transaktion hat der Silverlight Fund über seine Tochtergesellschaft Sheridan Investments rund 4,61 Millionen Aktien erworben. Ausserdem hat die Investorengruppe bestehend aus Valartis Property Holdings und Zenith Holdings ihren Anteil auf 4,66 Millionen Aktien ausgebaut. Beide halten damit einen Anteil von gut 32 Prozent beziehungsweise knapp 33 Prozent an den Stimmrechten.

Durch diese Veränderungen habe sich die Eigentümerstruktur von EPH grundlegend gewandelt, heisst es weiter. Das Unternehmen bleibe mit allen relevanten Behörden im Austausch und werde über weitere Entwicklungen informieren.

an/cg