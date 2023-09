EPH-Aktie: EPH European Property mit Gewinnwarnung -- Deutlich höherer Verlust im ersten Halbjahr erwartet

Im ersten Halbjahr soll der Verlust voraussichtlich bei 120 bis 130 Millionen Euro liegen, wie das Unternehmen im Freitagabend mitteilte.

Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen EPH European Propery einen Verlust von 37 Millionen Euro eingefahren. Der deutlich höhere Verlust gehe vor allem auf Wertberichtigungen der Immobilien wegen der sich verschlechternden wirtschaftlichen Lage zurück.

Operativ habe sich das Ergebnis jedoch wie erwartet verbessert, heisst es weiter. So seien etwa die Einnahmen erheblich gestiegen. Die vollständigen Geschäftszahlen will das Unternehmen am 30. September vorlegen.

Ferner hat EPH im Einvernehmen mit den Inhabern der zwei ausstehen Bonds die Konditionen verändert. Die Verzinsung wurde auf 4,50 Prozent von 2,00 Prozent nach oben angepasst. Ausserdem wurde die Laufzeit um fünf Jahre bis Ende September 2028 verlängert.

Alle Anträge an Generalversammlung angenommen.

Am Freitagabend informierte das Unternehmen auch über das Ergebnis der Generalversammlung vom 30. August. Die Anteileiseigener hatten alle Anträge des Verwaltungsrats angenommen. So wurden etwa Gerrit Straub und Vera Christodoulou neu in den Verwaltungsrat gewählt. Ihre Amtszeit beträgt zwei Jahre.

Limassol/Zypern (awp)