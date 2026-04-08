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Positiver Ergebnissprung 08.04.2026 16:03:00

EPH-Aktie: 2025 wieder Gewinn erwartet nach Vorjahresverlust

EPH-Aktie: 2025 wieder Gewinn erwartet nach Vorjahresverlust

Die Immobiliengesellschaft EPH European Property Holdings (EPH) stellt für das Jahr 2025 einen Gewinn in Aussicht.

Das Unternehmen rechnet laut eigenen Angaben vom Dienstag mit einem Nettogewinn von rund 14 bis 16 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von gut 3 Millionen Euro angefallen war.

Der positive Ergebnissprung sei vor allem auf eine Neubewertung von Anlageimmobilien zurückzuführen, teilte das Unternehmen mit. Dabei habe EPH einen Bewertungsgewinn von etwa 9 Millionen Euro verbucht, begünstigt durch leicht steigende Marktmieten sowie stabile Diskontierungs- und Kapitalisierungssätze. Im Jahr 2024 hatte die Gesellschaft noch einen Bewertungsverlust von rund 24 Millionen Euro hinnehmen müssen.

Die Mieteinnahmen entwickelten sich stabil und legten im Vergleich zum Vorjahr um etwa 3,4 Prozent zu. Gründe dafür seien indexierte Mietverträge, eine höhere Auslastung sowie aktives Management der Immobilien gewesen.

Auch das Hotel Trois Couronnes in Vevey habe zur Verbesserung beigetragen: Der operative Verlust sei von 1,0 Millionen Euro im Jahr 2024 auf 0,77 Millionen Euro gesunken. Insbesondere höhere Einnahmen in allen Bereichen, darunter das neu positionierte Restaurant, hätten das Ergebnis gestützt.

Die Zahlen für 2025 sind vorläufig und noch nicht geprüft. Die definitiven Jahresergebnisse will das Unternehmen Ende April veröffentlichen.

to/tp

Limassol (awp)

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Cham Swiss Properties-Aktie rutscht ab: 2025 mit hohem Gewinn

Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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