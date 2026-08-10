EPCO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

EPCO äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 8.21 JPY. Im letzten Jahr hatte EPCO einen Gewinn von 16.57 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat EPCO im vergangenen Quartal 1.84 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1.14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EPCO 1.86 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch