EPCO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

EPCO hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.75 JPY. Im Vorjahresviertel waren 10.57 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.73 Milliarden JPY – ein Plus von 24.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EPCO 1.39 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch