Epack Prefab Technologies Private gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Epack Prefab Technologies Private hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 2.94 INR. Im letzten Jahr hatte Epack Prefab Technologies Private einen Gewinn von 2.93 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 5.01 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 15.48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.34 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch