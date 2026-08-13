Epack Durable veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Epack Durable liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Epack Durable die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.23 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Epack Durable ein EPS von 2.39 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 8.86 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.62 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch