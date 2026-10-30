Eos SENOLYTIX Reports Preserved Motor Function In Aged Rats With PTC-2105; Stock Down

(RTTNews) - Eos SENOLYTIX, Inc. announced positive interim results from a study of its investigational geropeptide PTC-2105 in aged rats, showing preserved motor performance and reduced fat mass. Shares of Pulmatrix (PULM), the company's proposed merger partner, were down 5.03%.

In the oldest cohort of super-aged male rats, weekly subcutaneous treatment with PTC-2105 at 0.5 mg/kg maintained Rotarod performance at Week 16, while the vehicle group experienced an approximately 76% decline. The difference between groups was statistically significant.

At Week 8, fat mass decreased 14.5% from baseline with PTC-2105 at 12.5 mg/kg, compared with an 8.2% reduction in the vehicle group. The difference was statistically significant.

The findings were generated at the BIO-VITAL Program Preclinical Testing Core facility of Albert Einstein College of Medicine under a fee-for-service agreement.

The 32-week study is evaluating two once-weekly doses of PTC-2105 against vehicle across multiple age cohorts.

Eos said the rat findings are consistent with earlier results from studies in naturally aged mice and provide additional second-species data supporting the compound's IND-enabling development program.

The company reported that PTC-2105 has been well tolerated in the animal studies, with no adverse safety signals observed to date.

Non-GLP dose-range-finding toxicology studies in rats and dogs have begun in preparation for GLP toxicology studies.

PTC-2105 is a mitochondria-targeted geropeptide designed to address age-related declines in mitochondrial membrane potential.

Eos is developing the once-weekly injectable candidate initially for sarcopenia and sarcopenic obesity.

Eos plans to advance PTC-2105 toward first-in-human studies in 2027, subject to submission and clearance of an Investigational New Drug (IND) application.

A planned Phase 1b study in adults aged 60 and older with sarcopenia is expected to assess safety and include measures of muscle strength, body composition and physical function.

The company is also progressing a proposed merger with Pulmatrix, which, if completed, would result in the combined company trading on Nasdaq under the proposed ticker symbol MTXL.

The merger is anticipated to close in the fourth quarter of 2026, subject to customary closing conditions.

PULM closed Thursday's trading at $1.41, down 5.03%.