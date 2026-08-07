Eos Energy Enterprises A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Eos Energy Enterprises A hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1.050 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 351.31 Prozent auf 68.8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch