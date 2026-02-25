Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
25.02.2026 07:18:36

Eon steigert operativen Gewinn dank Milliarden-Investitionen in Netzausbau

ESSEN (awp international) - Der Energiekonzern Eon hat im vergangenen Jahr von den milliardenschweren Investitionen in den Ausbau des Energienetzes profitiert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) stieg um 9 Prozent auf 9,85 Milliarden Euro, teilte Eon am Mittwoch in Essen bei der Vorlage seines Geschäftsberichts mit. Die Essener investierten 8,5 Milliarden Euro. Zugleich sind die guten finanziellen Ergebnisse die Voraussetzung für diese Investitionen, wie Finanzchefin Nadia Jakobi laut Mitteilung sagte. Im laufenden Jahr plant Eon Investitionen von 8,7 Milliarden Euro.

Für die Prognose 2026 hat Eon die Vergleichswerte aus 2025 angepasst: So sind die operativen Ergebnisse nun um temporäre regulatorische Effekte im Netzgeschäft angeglichen. Unter dieser Voraussetzung soll sich für das laufende Jahr ein bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) von 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro ergeben, womit es im schlechtesten Fall stabil bliebe. Gleiches gilt für den bereinigten Konzernüberschuss, der bei 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro liegen soll./lew/stk