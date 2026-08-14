EON SE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

EON SE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.14 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.170 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0.52 Prozent auf 16.25 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 16.34 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch