EON SE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

EON SE hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0.020 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.96 Milliarden EUR, während im Vorjahreszeitraum 15.96 Milliarden EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch