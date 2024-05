EON SE-Analyse: Sector Perform-Bewertung von RBC Capital Markets für EON SE-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eon von 12,75 auf 13,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Seine aktualisierten Schätzungen für den Energieversorger berücksichtigten nun die bessere Entwicklung des Retail-Gechäfts, während das Netzwerkgeschäft weiter gut laufe, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der EON SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Mit einem Wert von 12.39 EUR bewegte sich die EON SE-Aktie um 08:01 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 6.94 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 406 Stück gehandelt. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2024 6.0 Prozent. Am 14.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2024 / 14:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2024 / 14:24 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.