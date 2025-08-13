EON SE-Analyse: JP Morgan Chase & Co. verleiht EON SE-Aktie Overweight in jüngster Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei dem Energiekonzern liege der Fokus auf der nächsten Regulierungsperiode.

Aktieninformation im Fokus: Die EON SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:29 Uhr 2.2 Prozent auf 16.18 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 1.08 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 811’032 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2025 um 49.2 Prozent zu. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:57 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.