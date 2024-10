EON SE-Analyse: Bernstein Research bewertet EON SE-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Outperform" belassen. Expertin Deepa Venkateswaran widmete sich am Dienstag in einer weiteren Analyse den Chancen des Ausbaus der Versorgungsnetze in Europa und der Suche nach den Gewinnern. Neben Eon sind Eni und SSE ihre Favoriten.

Aktienauswertung: Die EON SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die EON SE-Aktie musste um 15:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1.1 Prozent auf 12.59 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 19.14 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden via XETRA 1’561’309 EON SE-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2024 um 7.9 Prozent nach oben. Am 14.11.2024 dürfte EON SE die Bilanz für Q3 2024 veröffentlichen.

