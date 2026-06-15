E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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15.06.2026 14:13:44
EON SE-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet
EON SE-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Deepa Venkateswaran genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran und weitere Kollegen bezeichneten die britischen Konzerne SSE, National Grid und Severn Trent in einer am Montag vorliegenden Studie als Favoriten unter den regulierten Stromnetzbetreibern. Neben Grossbritannien sei auch das Regulierungsumfeld in Italien besonders attraktiv, in Frankreich und Spanien dagegen am wenigsten.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die EON SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Aktie notierte um 13:54 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1.2 Prozent auf 18.18 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 0.99 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 854’385 EON SE-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 16.2 Prozent zu Buche. Die Ergebnisse für Q2 2026 dürfte EON SE am 12.08.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 17:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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