EON SE-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach der Telefonkonferenz zu den Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Overweight" belassen. Das Management habe sich zuversichtlich gezeigt mit Blick auf die Jahresziele, schrieb Javier Garrido am Mittwoch. Hinsichtlich der zukünftigen staatlichen Regulierung des hiesigen Stromnetzwerks habe sich das Management aber enttäuscht geäussert.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 14:51 Uhr ging es um 5.4 Prozent auf 15.17 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 5.47 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 5’004’619 EON SE-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte die Aktie um 40.0 Prozent nach oben. Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 12:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 13:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.