Eon plant bis 2026 mit Investitionen von 27 Milliarden Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern Eon will in den kommenden Jahren kräftig ins Kerngeschäft investieren und seine Gewinne spürbar steigern. Wie der DAX-Konzern am Vorabend des morgigen Kapitalmarkttages mitteilte, hat der Vorstand für das Kerngeschäft ein Gesamtinvestitionsvolumen für die Jahre 2022 bis 2026 von insgesamt rund 27 Milliarden Euro beschlossen.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) will Eon jährlich um durchschnittlich 4 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro im Jahr 2026 steigern. Das bereinigte Ergebnis je Aktie wird in dem Zieljahr bei 0,90 Euro gesehen, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 8 bis 10 Prozent ab diesem Jahr entspräche.

Die Dividendenpolitik, die einen Anstieg der Dividende von bis zu 5 Prozent im Jahr vorsieht, wird bis 2026 verlängert. Für das laufende Jahr sollen die Aktionäre eine Dividende von 0,49 Euro bekommen und damit 2 Cent mehr als im Vorjahr.

November 22, 2021