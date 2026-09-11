E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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11.09.2026 16:40:00
Eon-Chef über Schutz für Stromnetz, Bauzinsen steigen, Puma mit Personalwechseln - das war Freitag, 11.9.2026
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
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