Eon bestätigt nach solidem ersten Quartal seine Jahresziele

ESSEN (awp international) - Der Energieversorger Eon hat zum Jahresstart an sein Vorjahresergebnis anknüpfen können. Durch getätigte Investitionen sei der Wegfall positiver Einmaleffekte aus dem Vorjahr mehr als ausgeglichen worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Essen mit. Die operativen Ergebnisse seien im Rahmen der eigenen Erwartungen ausgefallen, sagte Finanzchef Marc Spieker laut Mitteilung. Verglichen mit den Erwartungen der Analysten, fiel das Zahlenwerk durchwachsen aus. Der Dax -Konzern bestätigte seine Prognose für 2024.

Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) lag im ersten Quartal wie im Vorjahr bei rund 2,7 Milliarden Euro. Laut Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg hatten Analysten im Vorfeld weniger auf dem Zettel. Der bereinigte Konzernüberschuss bewegte sich mit gut 1 Milliarde Euro ebenfalls auf Vorjahresniveau. Hier hatten Analysten hingegen mehr erwartet./lew/stk